Turkse minister haalt uit: Amerikaanse sancties voeden terrorisme

Op een bijeenkomst in Parijs heeft Berat Albayrak, de Turkse minister van Financiën, fel uitgehaald naar de Verenigde Staten. Volgens hem wakkeren de Amerikaanse sancties tegen zijn land het terrorisme en de vluchtelingencrisis aan.

Hij waarschuwde de Amerikaanse president Donald Trump voor de gevolgen van diens politiek, zo meldt The Financial Times. Het straffen van Turkije, omdat het een Amerikaanse predikant vasthoudt, zou niet alleen schade toebrengen aan het wereldwijde financiële systeem maar ook aan de regionale veiligheid en stabiliteit.

"Het wakkert de toch al chaotische problemen van terrorisme en de vluchtelingen aan", aldus Albayrak. De sancties 'kunnen zorgen voor nog grotere problemen'.

Relatie steeds slechter

De relatie tussen de VS en Turkije is al jarenlang slecht. De aanhouding van predikant Andrew Brunson, - Turkije verdenkt hem van steun aan terreurorganisaties - , heeft voor een verdere verslechtering gezorgd. Turkije wil de man niet vrijlaten en over en weer vliegt het verwijten, boycots en sancties.

Die raken vooral de toch al kwetsbare Turkse economie. Begin deze maand kondigde Trump middels een tweet aan dat hij de importheffingen op Turks aluminium en staal heeft verdubbeld naar respectievelijk 20 en 50 procent. De lira zakte daarop verder weg naar een nieuw diepterecord.

'Economische oorlog'

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de waardedaling van de lira, dit jaar al 37 procent, niets te maken met zijn (slechte) economische beleid maar met de 'economische oorlog' tegen Turkije.

