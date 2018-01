Turkije voert luchtaanvallen uit op Koerden in Syrië

Turkije is begonnen met het uitvoeren van luchtaanvallen op Syrisch-Koerdische milities aan de grens met Syrië.

De Turkse president Erdogan heeft ook gezegd dat het land een grondoffensief tegen de milities is begonnen.

Het is niet bekend of Turkse troepen de grens zijn overgestoken. Tegen Turkse staatsmedia zei de president daar niets over.

Zelfstandige staat

Het doelwit is de Noord-Syrische regio Afrin en omgeving. Dat gebied is in handen van Syrisch-Koerdische milities die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen.

Deze Syrisch-Koerdische milities zijn bondgenoten van de VS. Ankara ziet die als een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en wil voorkomen dat uit de oorlogen in Syrië en Irak een zelfstandige Koerdische staat ontstaat.

Erdogan richt zijn pijlen op Koerdisch leger

De Turkse president deed eerder deze week een oproep bij de NAVO om het Koerdische leger te stoppen.

Het Vrije Syrische Leger (FSA) zou Turkije helpen bij de operatie.