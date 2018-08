Turkije en VS praten over Amerikaanse predikant die vastzit

Overleg op hoog niveau tussen de Verenigde Staten en Turkije over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. Die zit in Turkije vast op verdenking van spionage. President Trump heeft zijn vrijlating geëist.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton heeft met de Turkse ambassadeur in de VS gesproken over de situatie. Het Witte Huis zei dat dit overleg plaats had op verzoek van de Turkse ambassadeur Serdar Kilic.

Over de uitkomst van het gesprek wil het Witte Huis niets kwijt. Turkije houdt Brunson vast en verdenkt hem van terroristische activiteiten. Hij zou als spion actief zijn geweest voor de Koerdische afscheidingsbeweging. Maar volgens de VS is daar geen bewijs voor.

Door de zaak staan de relatie tussen de VS en Turkije op scherp. En dat terwijl Turkije al met een flinke inflatie kampt en de koers van de munt, de lira sterk is gedaald.

Economische crisis

Trump verdubbelde de heffingen op Turks staal en aluminium vrijdag. Het is een besluit dat de Turkse economie hard kan raken. Direct na de aankondiging dook de Turkse lira dan ook hard omlaag.

Turkse ciris kost banken geld

Door de crisis in Turkije zitten Europese banken met de gebakken peren, ook ons eigen ING:

