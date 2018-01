'Trumps State of the Union verzoent en bevat veel onwaarheden'

De Amerikaanse president Trump hield vannacht zijn eerste State of the Union, een jaarlijkse toespraak vergelijkbaar met de troonrede in Nederland. Correspondent Erik Mouthaan noemt vier punten die hem opvielen tijdens de speech.

1. De verzoenende Trump

Dit was niet de Trump die we kennen van zijn scheldkanonnades op Twitter. Hij sloeg een verzoenende toon aan. Amerikanen moeten bijeen komen, zich verenigen voor het goede doel. En hij vroeg meerdere malen de democratische partij om met hem samen te werken om problemen op te lossen. Zo poneerde hij een plan om 1,8 miljoen illegalen een verblijfstatus te geven.

In ruil daarvoor moet links akkoord gaan met de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Links zegt echter dat Trump niet te vertrouwen is. Zo lag er eerder al een akkoord over illegalen, maar bedacht Trump zich een paar uur later na overleg met een adviseur.

2. Zure blikken op links

Kijk, dat de leden van de oppositie niet klappen voor plannen waar ze tegen zijn, dat is logisch. Maar dit keer was het extreem. Democraten leken zich te hebben voorgenomen op geen enkel moment te applaudisseren. Nou ja, misschien nog net om steun uit te spreken voor het leger.

De partij is verwikkeld in een intern debat over de vraag hoe om te gaan met Trump. De linkerflank van de partij vindt dat op geen enkele manier met hem mag worden samengewerkt. Maar andere congresleden denken dat onderhandelen wel kan. Veel democratische vrouwen waren gekleed in het zwart, als steunbetuiging aan de #MeToo-beweging.

3. Onwaarheden te over

Zijn belastingverlaging was niet 'de grootste in de geschiedenis'. Het klopt niet dat 'de afgelopen jaren bedrijven alleen maar aan het vertrekken waren' uit de VS. Het is niet waar dat in de visa-loterij 'verblijfsvergunningen willekeurig worden uitgereikt' en dat ontvangers van zo’n vergunning 'een haast ongelimiteerd aantal familieleden' kunnen sponsoren als nieuwe immigrant.

Geen enkele president is zo vaak betrapt op het verspreiden van onwaarheden als deze. En voor de State of the Union werd geen uitzondering gemaakt door zijn speechschrijvers.

4. Veel bijzondere burgers

Het is een traditie die altijd ontroert. De president vraagt aandacht voor burgers met bijzondere verhalen. Een immigratie-agent die bedreigd werd door een bende maar toch bleef werken, een helikopterpilote die mensen redde na orkaan Harvey, een moedige agent die een kind adopteerde van twee verslaafden.

Het meest emotionele moment was toen Trump ouders toesprak wiens kinderen bruut werden vermoord door de MS-13-bende. De ouders huilden terwijl ze applaus in ontvangst namen. De president belooft de gewelddadige bende een halt toe te roepen.

TrumpUpdate: de leugens van Trump, tel je mee?

Erik Mouthaan vertelt je elke zaterdag wat hem opvalt aan het presidentschap van Donald Trump.

Meer op rtlnieuws.nl:

Trumps eerste State of the Union: 'Verschillen opzij zetten'