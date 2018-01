Trumps eerste State of the Union: 'Verschillen opzij zetten'

President Trump heeft Democraten en Republikeinen opgeroepen om samen te werken en problemen aan te pakken. "We moeten onze verschillen opzij zetten en overeenkomsten zoeken."

Trump benadrukte dat het niet genoeg is om alleen in tijden van crisis bij elkaar te komen. "We moeten de eenheid bereiken die we nodig hebben om de mensen die ons hebben gekozen te dienen. We delen allemaal hetzelfde huis, hetzelfde hart, hetzelfde lot en dezelfde Amerikaanse vlag."

De president hoopt zo de problemen van het land op te kunnen lossen, zoals infrastructuur en immigratie. De oproep leek in de zaal niet op veel steun te kunnen rekenen. Waar de Republikeinen regelmatig staande ovaties gaven tijdens de speech, bleven de meeste Democraten in hun stoel zitten.

Immigratie

Tijdens zijn eerste State of the Union presenteerde Trump zijn plannen voor strenger toezicht op immigratie. Zo wordt de loterij waar een green card mee gewonnen kan worden afgeschaft en wordt het lastiger om een verblijfsvergunning te krijgen op basis van familierelaties. Voor gezinshereniging blijft nog wel ruimte. Ook wordt de grens beter afgesloten met zijn beloofde muur in het zuiden van het land.

Trump beloofde wel dat zogenaamde 'dreamers', buitenlanders die als kind illegaal naar de VS kwamen en volledig zijn ingeburgerd, onder bepaalde voorwaarden een Amerikaans paspoort krijgen. De VS willen maximaal 1,8 miljoen dreamers de mogelijkheid geven Amerikaan te worden.

"Maar mijn hoogste loyaliteit, mijn grootste compassie, mijn constante zorgen zijn voor de Amerika's kinderen, Amerika's worstelende arbeiders, en Amerika's vergeten gemeenschappen," zei de president.

Medicijnen

De president sprak over een aantal van zijn prestaties, zoals het binnenhalen van een nieuw belastingplan. Ook noemde hij bedrijven die hebben besloten meer te investeren in Amerika, zoals Apple, Chrysler en ExxonMobile. "Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment. Er is nooit een beter moment geweest om met de Amerikaanse droom te beginnen. Voor elke burger die thuis kijkt, waar je ook geweest bent of vandaan komt, dit is jouw tijd."

Naast de immigratie noemde Trump de prijzen van medicijnen als een van zijn speerpunten voor het komende jaar. "In veel andere landen kosten deze medicijnen veel minder dan we in Amerika betalen. Het is heel, heel oneerlijk. De prijzen gaan substantieel naar beneden, let maar op."