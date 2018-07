Trump zegt te hopen op 'eerlijke' handelsdeal met EU

President Trump hoopt dat de VS en de EU tot een 'eerlijkere en wederzijdse' handelsrelatie kunnen komen. Dat zei hij tijdens het bezoek van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, aan het WItte Huis. De twee economische grootmachten zijn sinds enkele maanden in een handelsconflict beland.

Volgens Trump behandelt de EU de VS niet eerlijk op handelsgebied. Trump klaagde over de 'massale tarieven' en 'enorme barrières' die de EU opwerpt ten nadele van de VS. De VS zou honderden miljarden dollars verliezen aan de Europese Unie. "We moeten volgen", aldus Trump.

"Noem het vergelding, maar ik zeg liever dat we wederkerig willen zijn", zei Trump over de Amerikaanse importheffingen.

Handelsoorlog

De handelsoorlog tussen de EU en de VS begon een paar maanden geleden toen de Amerikaanse regering besloot om importheffingen op te leggen op Europees aluminium en staal. Daarop sloeg de EU weer terug, door producten uit de VS aan de grens zwaarder te belasten.

Als reactie daar weer op dreigt Trump de import van Europese auto's veel duurder te maken, en de EU zal ook dan weer terugslaan.

Juncker: rust brengen

De belangrijkste taak voor Juncker was dan ook om de gemoederen wat tot bedaren te brengen, of dat ook daadwerkelijk lukt, moet nog blijken. Wel waren er zalvende woorden van de Luxemburger voorafgaand aan het gesprek met Trump: "We zijn hechte partners, bondgenoten. Geen vijanden", aldus Juncker. "We moeten met elkaar spreken, niet over elkaar."

Verder pleitte Juncker voor het verminderen van de importtarieven.

Alles afschaffen

Trumps voorstel aan Juncker is dat zowel de VS als de EU importheffingen en (landbouw-)subsidies afschaffen. Dan zou er pas echt sprake zijn van vrijhandel en eerlijke handel, aldus de Amerikaanse president in een tweet vannacht.

Mogelijk doelt Trump daarmee op TTIP, het vrijhandelsverdrag met de EU. Sinds Trump president is, wordt daar niet meer over onderhandeld, maar eerder dit jaar liet zijn minister van Handel Wilbur Ross al weten dat de president bereid is om weer verder te onderhandelen.