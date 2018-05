Trump zegt ontmoeting met Kim Jong-un af: 'Dit zat eraan te komen'

De topontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 12 juni in Singapore gaat niet door. Volgens Trump is het 'niet gepast' om het gesprek op dit moment te houden.

Hij verwijst daarbij naar de 'verschrikkelijke boosheid' en de 'vijandigheid' die spreekt uit de laatste verklaringen van Kim Jong-un.

Vage beloftes

"Dit zat eraan te komen", zegt correspondent Erik Mouthaan vanuit New York. "We weten dat Trump boos was over de harde toon van Kim Jong-un toen die zei: we gaan ons kernprogramma helemaal niet schrappen. Want dat is nou juist wat Trump had willen bereiken."

Hij wil geen gezichtsverlies lijden, zegt Mouthaan. "Trump gaat zo'n gesprek niet aan als hij niet zeker weet dat het iets oplevert. Critici zeggen: dit kon je zien aankomen. Dit is wat Noord-Korea altijd doet: vage beloftes, en die dan niet nakomen."

Impulsiever dan zijn voorgangers

De onervarenheid van Trump op het diplomatieke vlak speelt hem parten, denkt Mouthaan. "Hij is impulsiever dan zijn voorgangers. Dat kun je goed vinden of dat kun je slecht vinden, maar de wereld was wel degelijk verrast toen hij bekendmaakte Kim te willen ontmoeten. En nu loopt dat dus uit op een lesje in diplomatie voor een president die niet veel ervaring heeft."

Toch zal het Witte Huis Trumps afzegging verkopen als een krachtig optreden, zegt Mouthaan. "Hij heeft een pittige brief gestuurd aan Kim, zo van: als het niet hoeft, dan laat maar. Intussen probeert iedereen te achterhalen of we nu weer terug zijn bij af. Of het tijdperk van de 'fire and fury' weer terug is. Het is afwachten, maar de agressieve taal over en weer zal toenemen."

Speciaal moment

Trump liet eerder deze maand nog weten van de ontmoeting 'een heel speciaal moment voor de wereldvrede' te willen maken. De Amerikaanse president zegt nu dat hij Kim Jong-un mogelijk in een later stadium wil ontmoeten.

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2018

Krijgt Trump de Nobelprijs voor de vrede?

Even gloorde een doorbraak: Noord-Korea en Zuid-Korea spraken weer met elkaar, Trump wilde Kim Jong-un wel ontmoeten. Dat is nu van de baan. En die Nobelprijs? Die zit er voorlopig niet in.