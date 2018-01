Trump wil zich onder ede laten verhoren over Russische inmenging: 'Ik kijk ernaar uit'

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid zich onder ede te laten verhoren door speciaal aanklager Robert Mueller. Die is bezig met een groot onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

"Ik zie ernaar uit", zei de president in een praatje met journalisten, op de drempel van het kantoor van zijn stafchef. Hij sprak vlak voordat hij vertrekt naar Davos om daar het World Economic Forum bij te wonen, een topbijeenkomst van wereldleiders.

Onder ede

Trump wil eventuele vragen dus onder ede beantwoorden, maar wilde wel eerst weten of Hillary Clinton, zijn tegenstander bij de verkiezingen, ook onder ede met de opsporingsdienst FBI had gesproken toen de affaire rondom haar persoonlijke e-mailserver speelde. Clinton stond de FBI in juli 2016 vrijwillig te woord.

Speciaal aanklager Mueller ondervroeg onlangs al minister van Justitie Jeff Sessions. Het was voor het eerst dat iemand uit de ministersploeg van Trump in dit onderzoek werd verhoord.

