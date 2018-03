Trump wil transgenders weer uit leger weren

De Amerikaanse president Donald Trump probeert opnieuw transgenders te weren uit het leger. 'Transgenders die een verleden hebben met bepaalde psychische klachten' moet het leger uitsluiten.

Wel mogen de militaire autoriteiten zelf beslissen of ze gebruik willen maken van de diensten van transgenders die in het leger werkzaam zijn.

Vijf mislukte pogingen

Amerikaanse rechters verwezen de antitransgenderplannen van Trump vorig jaar vijf keer naar de prullenbak. Hij wilde transgenders toen helemaal uit het leger verbannen. Trump voerde toen onder meer aan dat het toelaten van transgenders tot het leger gepaard gaat met 'enorme medische kosten'. De rechters wezen keer op keer de plannen van Trump af.

Onder de vorige president Barack Obama werd het beleid voor transgenders in het leger juist versoepeld. In 2016 werd het verbod ingetrokken voor transgenders in het leger om voor hun gevoelens uit te komen. Zij konden daar eerder nog voor worden ontslagen.

Transgender in het leger

Vorig jaar werd er geprotesteerd tegen de plannen van Trump. Kapitein Terrance Robertson vertelde toen hoe het is om transgender te zijn in het leger.

Meer op rtlnieuws.nl: