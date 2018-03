Trump wil nu alleen met Noord-Korea praten na 'concrete stappen'

De Amerikaanse president Trump komt nu terug op zijn bereidheid te willen praten met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Na toenemende binnenlandse kritiek zegt hij nu alleen met Kim te willen praten als die eerst 'concrete stappen' zet.

Een woordvoerder van het Witte Huis deed die mededeling namens de president zonder verder toe te lichten welke concrete stappen er nu van Noord-Korea worden verwacht. Het ligt echter voor de hand dat Trump wil dat het land zijn kernprogramma afbouwt. Dat was tot nu toe steeds de Amerikaanse voorwaarde om ook maar te beginnen met praten.

Meer legitimiteit

Juist dat Trump die voorwaarde vannacht opeens leek te hebben losgelaten, kwam hem op kritiek van zijn tegenstanders te staan. Nu zou een gesprek het regime in Noord-Korea alleen maar meer legitimiteit geven.

Afgelopen nacht kwam er, na meer dan een jaar van over en weer bekvechten en dreigen met een kernoorlog, volkomen onverwacht een doorbraak in de verhouding tussen Noord-Korea en de VS. Kim en Trump gaven aan met elkaar te willen gaan praten, waarschijnlijk al in mei. Het zou de eerste ontmoeting ooit worden tussen een Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse staatshoofd.

Een jaar lang bekvechten

Het bakkeleien tussen de leiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten was het afgelopen jaar niet van de lucht. Het ging van dik hout zaagt men planken.

Moed en durf

Het leidde in de VS tot verdeelde reacties. Voorstanders roemden zijn moed en durf, maar tegenstanders waarschuwden dat de president zich voor het karretje van Noord-Korea liet spannen.

Meer op rtlnieuws.nl:

Kim naast Trump op de foto? Dan wordt hij gelijk aan de leider van de vrije wereld