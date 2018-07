Trump weigert Poetin te beschuldigen voor beïnvloeden verkiezingen

Donald Trump ziet geen reden om te geloven dat Rusland probeerde de Amerikaanse presidentsverkiezing te beïnvloeden. Dat zei de Amerikaanse president tijdens een persconferentie na een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

De twee hielden voor het eerst een eigen, gezamenlijke top in de Finse hoofdstad Helsinki. De ontmoeting kwam na jaren van oplopende spanning tussen het westen en Rusland. Trump lijkt daar nu een streep onder te willen zetten. Beide mannen zijn uit op een betere relatie.

Trump erkende dat zijn eigen inlichtingendienst de Russen ervan beschuldigt de presidentsverkiezingen te hebben beïnvloed, maar hij zei dat de Russische president erg 'sterk en krachtig' was in zijn ontkenningen.

Dit antwoord van Trump doet Amerikaanse monden openvallen. Gevraagd; gelooft u uw veiligheidsdiensten als die zeggen dat Rusland de verkiezingen verstoorde, begint Trump over de ontkenning van Poetin en de emailserver van een medewerker van de democratische partij. https://t.co/2pCYqjd3Et — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) 16 juli 2018

Pijnpunten

Trump en Poetin spraken elkaar in Finland in totaal zo'n vier uur, deels achter gesloten deuren. Beide leiders lieten zich naderhand tevreden uit over het overleg. Trump sprak over een 'erg constructieve dag' en maakte duidelijk de relatie tussen de landen te willen verbeteren. De vermeende inmenging in de presidentsverkiezing is een van de pijnpunten in die relatie.

Poetin erkent dat hij hoopte dat Trump de verkiezingen zou winnen, maar noemt de beschuldigingen 'onzin'.

De Russische president Poetin schonk de Amerikaanse president Trump tijdens de persconferentie een officiële WK-bal.

Dat beide presidenten uit zijn op een betere relatie is een behoorlijke omslag. Westerse landen stelden de afgelopen jaren harde sancties in tegen de Russen. Dat gebeurde na de oorlogen in Syrië en Oekraïne en de Russische hacks tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

Trump wil een streep door het verleden zetten, zo lijkt het. "Trump hoopt de relatie nieuw leven in te kunnen blazen", zegt Erik Mouthaan. Dat heeft de Amerika-correspondent vaker gezien, zegt hij in een livestream dat eerder vandaag uitgezonden wer op Facebook (zie onder). "George W. Bush zei dat hij tot in de ziel van Poetin kon kijken, later gaf hij toe dat hij dat verkeerd in had geschat. Hij was eigenlijk heel kil, je kon niet met hem praten. Barack Obama probeerde het met een soort reset-knop de relatie te herstellen, dat is ook niet gelukt."

Aangeklaagd

Trump probeert dat nu ook. "Er is natuurlijk kritiek dat hij überhaupt met Poetin praat", zegt Mouthaan. "Afgelopen vrijdag zijn twaalf Russische veiligheidsmedewerkers, in Rusland, aangeklaagd door Amerika omdat de FBI bewezen acht dat die mannen hebben meegewerkt aan het hacken van de Democratische partij van Hillary Clinton. Er waren zelfs Republikeinen die zeiden: met dat in het achterhoofd, moet Trump niet gaan praten met Poetin."

Maar dat deed hij dus wél. En daar is vooral Poetin blij mee, zegt Martijn Smiers, correspondent in Rusland. "Het klinkt misschien raar, maar voor Poetin is het niet zo belangrijk wat er besproken is. Alleen al het feit dat de twee elkaar spraken als gelijken, dat hij wordt gezien als leider van een supermacht, dat is voor Poetin al een enorme winst."