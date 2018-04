Trump waarschuwt Russen: 'Maak je klaar voor de aanval op Syrië'

Opvallend zware woorden van de Amerikaanse president Donald Trump aan Moskou. "Maak je klaar Rusland", twitterde hij.

De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat hij 'snel' zou beslissen over een Amerikaanse reactie op de vermoedelijk gifgasaanval in de Syrische stad Douma. Bij die aanval in Douma zouden zaterdag minstens zeventig mensen om het leven zijn gekomen.

Rusland reageerde daarop door te beloven dat alle raketten die op Syrië worden afgevuurd zullen worden neergeschoten.

Trump lijkt weinig onder indruk. "Maak je klaar Rusland, want ze komen eraan", schrijft hij op Twitter over de kruisraketten.

'Met gas dodend beest'

De raketten noemt Trump in de tweet 'mooi, nieuw en slim'. Hij schreef vervolgens: "Jullie zouden geen partner moeten zijn van een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en er van geniet''.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 april 2018

In een tweede tweet schreef Trump dat de relatie tussen Amerika en Rusland nog nooit zo slecht is geweest. Zelfs tijdens de Koude Oorlog niet.

Volgens de Amerikaanse president heeft Rusland de VS nodig voor de economie, iets dat volgens Trump 'heel eenvoudig is om te regelen'. Hij roept op om de wapenwedloop te stoppen. "Het is nodig dat alle landen samenwerken."

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 april 2018

Douma

De stad Douma is het laatste bolwerk van Syrische opstandelingen bij de hoofdstad Damascus. Het ligt voortdurend onder vuur van het Syrische leger. Hulpverleners hebben gestikte mensen in hun woningen gevonden. In het ziekenhuis liggen overlevenden, velen hebben veel last van ademnood.

Naar aanleiding van de mogelijke Amerikaanse aanval kwam de Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol met een waarschuwing voor piloten boven het oosten van de Middellandse Zee.

Eurocontrol schreef dat het mogelijk is dat in de komende 72 uur raketten kunnen worden gebruikt en dat het mogelijk is dat radionavigatieapparatuur wordt verstoord.

