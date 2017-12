Trump vindt zichzelf nu al 'onverslaanbaar' bij verkiezingen 2020

Donald Trump weet nu al zeker wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 gaat winnen: Donald Trump. In New York zei hij tijdens een sponsorontbijt dat hij in 2020 'onverslaanbaar' is.

Hij was buitengewoon goed te spreken over zijn prestaties op financieel-economisch gebied. "Tenzij er iemand bestaat die we nog niet kennen, zijn we nu onoverwinnelijk. Dat komt door wat er nu gebeurt met de markten, het zakenleven, de banen'', zei Trump tegen de 450 genodigden.

Rijke Amerikanen

De president voelt zich mogelijk gesteund door het akkoord van de Senaat met zijn belastingplan. Vooral rijke Amerikanen zullen profiteren van de belastingverlagingen die Trump in het vooruitzicht heeft gesteld.

Dat beurskoersen ook kunnen dalen, wil er niet in bij Trump. "Een enthousiaste meneer kwam me zojuist bedanken. Ik zei: waarvoor? Hij antwoordde dat zijn pensioen met 40 procent was gestegen. Ik was er zelf niet opgekomen, maar hij gaf me een geweldige slogan voor de campagne: hoe gaat het met uw pensioenregeling?"

