Trump verwerpt kritiek en verwacht 'belangrijke resultaten' van ontmoeting met Poetin

De kritiek op Donald Trump was niet mals na zijn topontmoeting met Vladimir Poetin in Helsinki. Maar zoals verwacht trekt de Amerikaanse president zich daar niets van aan.

"Zoveel intelligente mensen waardeerden mijn optreden tijdens de persconferentie in Helsinki", zegt hij in een tweet. "Poetin en ik hebben veel belangrijke onderwerpen besproken tijdens onze ontmoeting. We konden het prima met elkaar vinden, zeer tegen de zin van de haters die een bokswedstrijd hadden willen zien. Dit gaat belangrijke resultaten opleveren!"

NAVO-top een 'triomf'

Trump noemt zijn ontmoeting met de NAVO-landen, voorafgaand aan de Helsinki-top, een 'triomf'. Volgens hem gaan de NAVO-leden versneld miljarden meer betalen aan defensie. "Maar de ontmoeting met Rusland kan, op de lange termijn, een nog groter succes blijken. Er zullen veel positieve zaken voortkomen uit die bijeenkomst.''

Volgens Trump heeft Rusland zijn hulp aangeboden om de verhoudingen met Noord-Korea te verbeteren. "Het proces is gaande. Er is geen haast, de sancties blijven bestaan. Aan het eind van het proces houdt Noord-Korea er grote voordelen aan over en een opwindende toekomst."

Eigen veiligheidsdiensten afgevallen

Het gezamenlijke media-optreden van de twee wereldleiders leidde in de VS tot veel commotie. Trump leek zijn eigen inlichtingendiensten af te vallen toen hij verklaarde er niet van overtuigd te zijn dat Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Hij nuanceerde zijn uitspraak later door te zeggen dat hij zich had versproken.

Heeft Trump de VS verraden?

Storm van kritiek op Trump na 'verraderlijke' persconferentie met Poetin.

