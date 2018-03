Trump vervangt opnieuw hoge functionaris door havik

Opnieuw heeft de Amerikaanse president Trump een hoge functionaris ontslagen. Vandaag was het de beurt aan zijn Nationaal Veiligheidsadviseur Herbert McMaster, die 14 maanden geleden aantrad als vervanger van Michael Flynn.

John Bolton, in 2003 nog adviseur van president Bush, zal hem vervangen. Bolton staat bekend als een havik. Hij adviseerde in 2003 de president tot de Amerikaanse invasie in Irak, die uiteindelijk dramatisch uitpakte voor de VS. Later kwam aan het licht dat veel inlichtingen dat Irak zou beschikken over massavernietigingswapens niet klopten of sterk overdreven waren.

'Zeer grote gevolgen'

Deze personeelswissel zal dan ook 'zeer grote gevolgen' hebben, zegt correspondent Erik Mouthaan.

Dit zal zeer grote gevolgen hebben voor buitenlands beleid VS. Bolton is net als Trump tegen het akoord met Iran en dreigt net als Trump graag met oorlog tegen Noord-Korea. De Veiligheidsadviseur zal geen remmende werking meer hebben op de president. — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) March 22, 2018

Hing in de lucht

Het ontslag van de gematigde oud-generaal McMaster hing al enige tijd in de lucht. Vorige week wist de krant The Washington Post al dat er gezocht werd naar een vervanger, die minder 'star' en 'saai' moest zijn. Kort daarvoor had hij ook al zijn minister van Buitenlandse Zaken ontslagen.

Trump maakte vandaag zijn besluit bekend via twitter. "Ik ben generaal McMaster dankbaar voor zijn uitstekende werk en zal voor altijd zijn vriend zijn'', schreef Trump. Hij wordt niet direct vervangen, maar pas op 9 april. Op die manier wil Trump voorkomen dat de oud-generaal gezichtsverlies lijdt.

