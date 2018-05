Trump trekt stekker uit nucleair akkoord met Iran

Donald Trump zet een streep door het nucleaire akkoord dat zes landen in 2015 sloten met Iran. Dat heeft de Amerikaanse president zojuist in een toespraak op tv bekendgemaakt. Hij is ervan overtuigd dat Iran nog steeds werkt aan kernwapens.

Dat zou in tegenspraak zijn met het akkoord. Daarin is afgesproken dat Iran uranium mag bewerken om er stroom mee op te wekken en voor medische doelen. Het land houdt zich aan die afspraak, zeggen de internationale atoomwaakhond IAEA en een aantal Europese landen. Maar Trump twijfelt daaraan. Hij noemde Iran in zijn toespraak de grootste staat die terrorisme steunt.

Trumps toespraak: nieuwe sancties tegen Iran

In zijn tv-speech kondigt president Trump nieuwe strafmaatregelen aan tegen Iran.

Het schrappen van het akkoord geeft Amerika de ruimte om Iran nieuwe strafmaatregelen op te leggen. Veel Europese landen hebben al laten weten het een slecht idee te vinden. Maar, zegt correspondent Erik Mouthaan, 'Trump vaart zijn eigen koers en trekt zich niets aan van wat andere landen daarvan vinden'.

'Gestoord' of goed akkoord? Dit betekent de Iran-deal Correspondent Erik Mouthaan geeft antwoord op zeven belangrijke vragen over het akkoord waaraan Trump vandaag een eind maakt. Lees zijn verhaal hier.

Het akkoord werd door Trumps voorganger Obama afgesloten samen met Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Het zal niet veel effect hebben als een paar van die landen besluiten in het akkoord te blijven, zegt Mouthaan. "Als Trump komt met nieuwe Amerikaanse strafmaatregelen, komt er van alles op losse schroeven te staan. En Iran heeft al gezegd zijn oude kernprogramma te willen hervatten, met alle dreiging van dien."

Twijfel aan bedoelingen

Trump liet al tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 weten dat hij niets zag in het akkoord. Iran beloofde daarin zijn kernprogramma tot een minimum te beperken in ruil voor opheffing van de internationale strafmaatregelen, waardoor de economie van het land weer zou kunnen opbloeien.

BREKEND - Trump zegt dat Iran onder het akkoord op termijn weer kernwapens kan maken, iets dat opstellers van het verdrag scherp tegenspreken. Beroept zich op presentatie van Israel vorige weer. "afschuwelijke deal die nooit gesloten had moeten worden. Bracht geen vrede" — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) May 8, 2018

Eind aan akkoord: Iran minder friet, wij minder handel

Hoe zal het stopzetten van de nucleaire deal met Iran er in de praktijk uitzien?