Trump tegen Kim: 'mijn kernwapenknop is groter'

"Kan iemand van zijn uitgeputte en verhongerde regime tegen hem zeggen dat ook ik zo'n nucleaire knop heb. Maar die van mij is veel groter en veroorzaakt veel meer schade, bovendien werkt mijn knop wel!"

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!