Trump overweegt nu toch weer in te stappen bij vrijhandelsakkoord TPP

Het was een van Donald Trumps eerste daden als president van de VS: stoppen met het vrijhandelsakkoord TPP voor landen rond de Stille Oceaan. Nu zegt hij toch weer te overwegen om zich bij de andere landen aan te sluiten.

De Amerikaanse deelname aan TPP ​(Trans-Pacific Partnership) was een plan uit de tijd van Trumps voorganger Barack Obama. Het handelsblok met landen als Australië, Canada, Japan, Peru en Vietnam was eigenlijk bedoeld om China wat meer tegenwicht te kunnen bieden. Het lijkt daarom ook niet geheel toevallig dat Trump uitgerekend nu hij met China in een handelsconflict verzeild is, weer is gaan nadenken over TPP.

Heeft Trump gelijk met zijn harde taal richting China?

Politiek tactisch, economisch begrijpelijk, of overspeelt de president zijn hand?

'Een betere deal'

Trump kondigde al direct na zijn verkiezing aan alle vrijhandelsverdragen te heroverwegen, omdat hij ervan overtuigd is dat ze niet goed uitpakken voor de VS. Hij hamert er steeds op dat er met bilaterale onderhandelingen 'een betere deal' voor de VS te bereiken valt. Al in zijn derde werkdag als president voegde hij daad bij woord en stapte uit TPP.

Een jaar later herpakte de overgebleven elf landen zich en besloten eind vorig jaar zonder de VS verder te gaan.