Trump: 'Overleg verliep beter dan verwacht, overeenkomst wordt getekend'

Het topoverleg tussen Donald Trump en Kim Jong-un in Singapore is 'beter gegaan dan iedereen voor mogelijk had gehouden'. Dat zei Trump tijdens een onverwachte onderbreking van de lunch.

Het was een opmerkelijk moment tijdens het Amerikaans-Noord-Koreaanse topoverleg: Donald Trump en Kim Jong-un kwamen niet lang nadat de lunch was begonnen al naar buiten en maakten een ontspannen wandeling in de binnentuin van het hotel.

Livebeelden vanaf de top:

Grote vooruitgang

Tegen de verzamelde pers vertelde Trump dat er vandaag nog een overeenkomst zal worden ondertekend door beide landen. Wat de inhoud daarvan is, is nog niet duidelijk.

Trump zei dat er 'grote vooruitgang' was geboekt, en dat de gesprekken 'heel erg positief' waren verlopen.

De eerste ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un:

Donald Trump en Kim Jong-un spreken elkaar in Singapore voor het eerst. Voor het oog van de camera's hadden ze hun eerste ontmoeting én een historische handdruk.

Rond 03.00 uur begon het overleg met een historische handdruk. Het is voor het eerst dat een zittende Amerikaanse president praat met de leider van Noord-Korea.

Trump en Kim spraken ongeveer 45 minuten met elkaar onder vier ogen. Er waren bij dat gesprek wel tolken aanwezig. Trump en Kim praatten daarna verder, met daarbij ook delegaties van de Verenigde Staten en Noord-Korea.

Het overleg ging over in een werklunch, die al gauw door beide leiders werd onderbroken door een - niet ingelaste - wandeling door de tuin van het hotel. Daar maakte Trump bekend dat de besprekingen crescendo waren verlopen.