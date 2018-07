Trump over de vloer: Britten houden de adem in

Het bezoek van Donald Trump aan Groot-Brittannië mag voor de Amerikaanse president vooral niet uitlopen op een teleurstelling. Hij wordt zo ver mogelijk uit de buurt van protesten gehouden, zegt correspondent Anne Saenen – maar het kan niet anders, of hij krijgt er iets van mee.

Waarom Trump in Groot-Brittannië zoveel weerstand oproept? "Veel van zijn plannen en ideeën zetten hier kwaad bloed", zegt Saenen. "Neem het bouwen van de muur op de grens met Mexico, of het uit elkaar halen van illegale migranten en hun kinderen. Dat strijkt veel Britten tegen de haren in."

Op de thee bij Elizabeth

Trump en zijn echtgenote Melania landden vanmiddag op het Londense vliegveld Stansted en brachten daarna een bezoek aan Blenheim Palace, waar de Britse oud-premier Winston Churchill werd geboren. Daarna stond een diner gepland met premier Theresa May, ministers en topmensen uit het zakenleven. Trump gaat de komende dagen ook nog op de thee bij koningin Elizabeth en brengt een bezoek aan Schotland, waar hij twee golfbanen bezit.

Een officieel staatsbezoek is het niet geworden, hoewel dat verzoek hem werd gedaan direct nadat Trump begin vorig jaar was aangetreden als president. "Dat had alles te maken met de brexit", zegt Saenen. "May wilde de banden met de Verenigde Staten meteen strak aanhalen."

Liefde bekoeld

In eerste instantie leek de verhouding tussen Trump en May ook uitstekend. May was het eerste buitenlandse staatshoofd dat Trump in het Witte Huis kwam bezoeken, kort na zijn aantreden. "Intussen is de liefde toch wat bekoeld", zegt Saenen. Nadat Trump tweets had doorgestuurd van Jayda Fransen, vicevoorzitter van een Britse extreemrechtse partij, liet May weten dat ze dat afkeurde. Trump twitterde May daarna dat ze zich niet zo op hem moest focussen, maar op het islamitische terrorisme in eigen land.

De 'Baby Trump'-ballon die demonstranten oplaten boven Londen. (Foto AFP)

"Dat was duidelijk iets waar de Britten niet van gediend waren", zegt Saenen. "Sindsdien zijn er wel meer strubbelingen geweest en uiteindelijk besloot Trump om geen officieel staatsbezoek te brengen, maar een gewoon bezoek. Hij had kennelijk toch goed begrepen dat hij hier niet met open armen zou worden ontvangen."

'Houd Trump uit zijn slaap'

Intussen lopen betogers zich warm op alle plekken waar de Amerikaanse president zich zal laten zien. "Op de plekken waar hij overnacht, willen mensen 's nachts lawaai gaan maken onder het motto Keep Trump Awake: houd Trump wakker", zegt Saenen. "Ze zullen hem wel een kamertje aan de achterkant geven. Reken er maar op dat de organisatoren er alles aan zullen doen om de protesten aan zijn zicht te onttrekken."

Aanhangers van Trump zijn er ook: deze Londense pub is tijdens het bezoek omgedoopt tot The Trump Arms. Normaal heet het café The Jameson. (Foto AFP)

Voor de Britse premier May worden het een paar nerveuze dagen. Om de plooien alvast glad te strijken, had May in de aanloop naar dit bezoek al gezegd dat er geen belangrijker bondgenootschap is dan de 'speciale relatie' tussen haar land en de Verenigde Staten. "Hoe je het ook wendt of keert", zegt Saenen, "ze zal toch niet willen dat hij hier chagrijnig vandaan komt. Ze gaat hoe dan ook proberen hem zo veel mogelijk te pleasen."

Zondag gaat Trump weer weg. Daarna staat in het Finse Helsinki een ontmoeting op de agenda met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. En hoe gesmeerd zijn visite aan de Britten de komende dagen ook wordt, Trump liet alvast doorschemeren dat de bijeenkomst met de Russische president misschien wel het makkelijkste onderdeel is van zijn reis naar Europa.

