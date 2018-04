Trump opent aanval op Syrië, samen met Britten en Fransen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opdracht gegeven tot precisieaanvallen op doelen in Syrië. De aanval is een vergelding voor het gebruik van chemische wapens in de stad Douma.

ZIE OOK: Bombardementen op Syrië: aanval op wapenopslag en commandocentrum

Volgens de Amerikanen zat de Syrische president Assad achter die aanval. Bij de aanval kwamen tientallen mensen om het leven.

Chemische wapens

De precisieaanvallen zijn gericht tegen faciliteiten waar chemische wapens worden bewaard. Ook Frankrijk en Engeland nemen deel aan de militaire campagne. Kort na de aankondiging kwamen meldingen over explosies in Syrië.

In een toespraak op de Amerikaanse televisie zei Trump dat het doel van de aanvallen is om 'een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens'.

Zo kondigde Trump de aanval aan:

De aanval is in samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Trump haalt uit naar Rusland en Iran. "Rusland moet kiezen of het door wil op dit duistere pad of de kant van beschaafde landen wil kiezen voor stabiliteit en vrede". — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) April 14, 2018

Aanleiding voor het besluit is de gifgasaanval van vorige week in de Syrische stad Douma, zei Trump in zijn toespraak. Hij had al aangekondigd dat dat niet zonder gevolgen zou blijven en dat Syrië zou worden aangevallen met 'nieuwe en slimme' raketten.

Eerste beelden van de aanval:

Rusland, dat in Syrië meevecht aan de kant van bondgenoot Assad, had vooraf gedreigd dat een Amerikaanse aanval op zijn beurt weer niet zonder gevolgen zou blijven. De Russische regering had laten weten de lanceerbasis te zullen aanvallen bij een Amerikaanse raketaanval op Syrië.

Trump dreigt met raketten: dit ging eraan vooraf

Donald Trump heeft gedreigd met raketaanvallen op Syrië. Wat heeft het zo ver laten komen?