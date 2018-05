Trump ontmoet Japanse premier Abe nog voor Noord-Koreaanse top

De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe hebben afgesproken dat ze elkaar nog zullen ontmoeten voordat Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de hand schudt.

Trump en Abe voerden maandag telefonisch overleg. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Het is niet duidelijk waar en wanneer de twee elkaar willen ontmoeten. Een mogelijke gelegenheid is de G7-bijeenkomst op 8 en 9 juni in Canada.

Ontmantelen

Het telefoongesprek ging volgens de verklaring over de "gemeenschappelijke verplichting een complete ontmanteling te bewerkstelligen van de Noord-Koreaanse nucleaire, chemische en biologische wapens en beƫindiging van de ontwikkeling van ballistische raketten".

President Trump stuurt al langer aan op een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Er stond een top gepland voor 12 juni, maar die zegde de Amerikaan vorige week af. Daarna leek hij snel weer bij te draaien. Er zijn delegaties afgereisd naar Panmunjom, in de gedemilitariseerde zone van het Koreaans schiereiland, en Singapore om door te gaan met de voorbereidingen.

Vrees bij Amerikanen om spanningen tussen VS en Korea:

Ook al lijkt er nu weer ruimte voor gesprekken, de spanningen tussen Noord-Korea en VS zijn nog steeds aanwezig. Het doet veel Amerikanen terugdenken aan de Korea-oorlog van 65 jaar geleden. Daarbij kwamen 128.000 Amerikanen om het leven.

