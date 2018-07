Trump nog lang niet tevreden met wat NAVO-landen voor defensie willen uittrekken

De Amerikaanse president Donald Trump eist dat NAVO-landen veel meer uitgeven aan defensie dan ze nu doen. De norm van 2 procent van het bruto binnenlands product, die de landen in 2024 hopen te halen, moet als het aan Trump ligt worden verdubbeld.

Trump vindt dat veel Europese landen te weinig uitgeven aan defensie. Een bron in het Witte Huis bevestigde dat Trump vandaag tijdens de NAVO-top in Brussel tegen leiders van lidstaten heeft gezegd dat ze eigenlijk 4 procent van het bbp moeten uittrekken voor defensie-uitgaven. Het is geen officieel voorstel van Trump.

Meteen al naar 2 procent

Via Twitter had Trump al laten weten dat hij vindt dat de norm van 2 procent nu al moet worden gehaald, en niet pas over een paar jaar:

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2018

"De VS betaalt voor Europa's bescherming, en verliest tegelijk miljarden aan handel", zegt Trump dus. Premier Rutte zei eerder vandaag dat Nederland zich houdt aan de afspraak om naar de 2 procent toe te bewegen.

Rutte gaf Trump een compliment voor de 'krachtige boodschap' die de Amerikaanse president gaf over de defensiebestedingen. Nederland zit nu op 1,3 procent. "We zullen de komende jaren steeds kijken of er ruimte is in de begroting.''

Militaire snelweg

Zoals vooraf al duidelijk was, gingen de leiders akkoord met versnelling van het militaire reactievermogen, verhoging van de paraatheid van de troepen, plannen voor een 'militaire snelweg' door Europa en twee nieuwe commandocentra in de VS en Duitsland. Ook artikel 5 van het NAVO-verdrag, waarin een aanval op een lidstaat wordt gezien als een aanval op alle, werd in de slotverklaring herbevestigd.

"De besluiten die we vandaag hebben genomen,", zei NAVO-topman Stoltenberg, "tonen dat Europa en Noord-Amerika samenwerken. De NAVO voldoet aan de verwachtingen en we zijn vastbesloten om onze bijna 1 miljard inwoners veilig te houden."

Spanning op NAVO-top

De Amerikaanse president Trump ging er vandaag in Brussel met gestrekt been in. Heeft hij gelijk, en moeten de andere NAVO-lidstaten (veel) meer uittrekken voor defensie?

