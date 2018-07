Trump nodigt Poetin uit voor nieuwe top in VS

De Amerikaanse president Donald Trump nodigt zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin uit voor een nieuwe topontmoeting. Die moet in dit najaar worden gehouden op Amerikaans grondgebied.

Trump heeft zijn Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton gevraagd Poetin uit te nodigen en de ontmoeting te organiseren.

Top 'een groot succes'

Het hoofd van de Amerikaanse nationale veiligheid Dan Coats heeft gezegd dat hij 'niet weet wat er tijdens de eerste top tussen Trump en Poetin is besproken'. Die ontmoeting was maandag in het Finse Helsinki. Naast Coats zijn ook veel congresleden benieuwd wat Trum met Poetin heeft besproken. Trump noemde de top 'een groot succes', maar hij was weinig mededeelzaam over wat hij met Poetin besprak.​

ZIE OOK: Trump over gesprek met Poetin in Helsinki: 'Een goed begin'

"Terrorisme, Israël, nucleaire proliferatie, cyberaanvallen, handel, Oekraïne, het Midden-Oosten en Noord-Korea waren enkele van de onderwerpen waarover ik met Poetin sprak", zei Trump op Twitter.

Eerder vandaag werden beide landen het niet eens over het verhoren van verdachten uit beide landen. Het gaat om de twaalf Russische verdachten van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, die de VS willen verhoren, en Amerikanen die worden verdacht van misdrijven op Russisch grondgebied.

Ontmoeting leidde tot 'nuttige overeenkomsten'

Poetin was het met Trump eens dat de top een succes was en zei dat de ontmoeting 'tot een aantal nuttige overeenkomsten heeft geleid', zonder daar ook details los te laten.

Journalist uit zaal verwijderd tijdens top Poetin-Trump

Een journalist is kort voor de persconferentie van Trump en Poetin uit de zaal gehaald. Hij hield een blaadje voor zich met de tekst 'Nuclear Weapon Ban Treaty'. De man zei dat hij alleen maar een vraag over het onderwerp wilde stellen.

Meer op rtlnieuws.nl:

Column Roderick Veelo: Top Trump-Poetin smaakt naar meer