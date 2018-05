Trump maakt besluit Iran-deal vandaag bekend

Donald Trump maakt zijn besluit over de nucleaire deal met Iran over minder dan 24 uur bekend.

Trump moest uiterlijk 12 mei beslissen of hij doorgaat met de overeenkomst die zijn voorganger Barack Obama in 2015 sloot met Iran. Het besluit maakt de president om 20.00 uur Nederlandse tijd wereldkundig.

De VS en andere westerse landen beƫindigden in 2015 de economische sancties tegen Iran in ruil voor de Iraanse belofte te stoppen met zijn kernwapenprogramma. Volgens de toonaangevende Europese landen houdt Iran zich daaraan, Trump sprak openlijk zijn ernstige twijfel uit.

Nederlands bedrijf dupe bij opzegging Iran-deal

Een dreigende miljoenenstrop voor Nederlandse bedrijven door een beslissing van president Trump.

