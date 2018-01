Trump kwaad op voormalig topadviseur: 'Hij is zijn verstand kwijt'

Donald Trump heeft keihard uitgehaald naar zijn voormalig adviseur, de rechts-radicale Steve Bannon. Die heeft meegewerkt aan een onwelgevallig boek voor de Amerikaanse president.

Bannon werd in augustus aan de kant gezet door Trump. Daarna gaf hij zijn medewerking aan een boek van een Amerikaanse journalist. In dat boek toont Bannon zich bijzonder kritisch over een ontmoeting tussen Donald Trump Jr. en een Russische advocate in de Trump Tower.

De Russische advocate had mogelijk belastende informatie over Hillary Clinton, die Trump zou kunnen gebruiken tijdens de verkiezingscampagne. Bannon kwalificeert de ontmoeting tussen Trump Jr. en de advocate als 'landverraad'.

Baan en verstand verloren

Trump is daar duidelijk niet blij mee. "Bannon heeft niet alleen zijn baan verloren. Hij verloor kennelijk ook zijn verstand", schrijft de Amerikaanse president in een verklaring.

In de verklaring zegt Trump verder dat Bannon zich belangrijker maakt dan hij ooit is geweest. Zo had hij 'een veel minder grote rol' in de verkiezingszege van Trump dan hij zelf dacht. "En nu hij er alleen voor staat, komt hij erachter dat winnen moeilijker is dan het misschien lijkt. Steve had bijna niets te maken met mijn overwinning. Hij vertegenwoordigt mijn achterban dan ook niet. Hij staat er alleen voor."

Wraak voor ontslag

Volgens Trump had Bannon amper invloed. "Behalve op een paar mensen zonder invloed en macht, maar die hebben hem wel geholpen bij de totstandkoming van een slecht boek."

Correspondent Erik Mouthaan zegt dat Bannons bijdrage aan het boek vermoedelijk zijn wraak is voor het ontslag. "En Trump is kwaad dat Bannon uit de school klapt. Hij is de president van de loyaliteit. Trump eist loyaliteit van iedereen die voor de regering werkt. Dat zie je nu bij Bannon en dat zag je eerder bij James Comey, de oud-FBI-directeur."

