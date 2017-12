Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël, vrees voor onrust in Midden-Oosten

De Amerikaanse ambassade in Israël wordt verplaatst naar Jeruzalem, dat door de Amerikanen nu officieel wordt erkend als de hoofdstad van Israël. Dat heeft president Trump zojuist bekendgemaakt. In de wereld groeit hierdoor de angst voor meer onrust in het Midden-Oosten.

Amerikaanse ambassades in andere landen in het Midden-Oosten worden uit angst voor ongeregeldheden al extra beveiligd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle diplomaten in het buitenland opgeroepen tot 20 december niet naar Israël, Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever te reizen als er geen dringende reden voor is.

Veel te lang op zich laten wachten

De president had het besluit eerder al aangekondigd en het was bovendien een van zijn verkiezingsbeloftes, die vooral zijn rechtse en zeer gelovige achterban aansprak. Volgens Trump heeft het besluit 'veel te lang op zich laten wachten'. Twintig jaar geleden besloot het Amerikaanse congres al dat deze stap genomen moest worden, maar sindsdien durfde geen enkele president het aan.

In zijn toespraak voegde hij eraan toe dat hij alles zal blijven doen voor de vrede in het Midden-Oosten.

Waarom ligt het zo gevoelig?

Oost-Jeruzalem

Israël claimt héél Jeruzalem als zijn hoofdstad, terwijl de Palestijnen het oosten van de stad zien als hun hoofdstad. De internationale gemeenschap erkent de Israëlische claim op het oosten van de stad niet. Het is zowat het meest gevoelige onderwerp in de wereldpolitiek.

De Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd vanavond nog te reageren in een televisietoespraak. De EU heeft Abbas gevraagd terughoudend te blijven met zijn reactie.

Onder internationaal bestuur

Jeruzalem ligt heel gevoelig in het Midden-Oosten. Voor drie religies – het jodendom, de islam en het christendom – is het een heilige stad. "Belangrijke heiligdommen, kerken, moskeeën en tempels liggen hier naast elkaar", zegt correspondent Olaf Koens. "Alles is door elkaar heen gevlochten. Je kunt in Jeruzalem niet zeggen: dit is van ons, en dat is van jullie."

Het idee van de meeste landen én de Verenigde Naties is daarom dat Jeruzalem onder internationaal bestuur zou moeten vallen, zegt Koens. "Niet onder Israëlisch bestuur, niet onder Palestijns bestuur."

Zijlstra: 'Onverstandig en contraproductief'

Daarom hebben de meeste landen hun ambassade in Tel Aviv. Ook Nederland. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken noemt het Amerikaanse besluit 'onverstandig en contraproductief'.

"De kans is groot dat het vredesproces achteruitgaat", aldus Zijlstra. "Wij zijn altijd heel helder geweest: een eindoplossing is een tweestatenoplossing." En daarbij hoort dat Jeruzalem een gedeelde hoofdstad wordt voor de Palestijnen en Israël, zei de minister.

