'Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad Israël'

De Verenigde Staten erkennen Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Dat zal de Amerikaanse president Donald Trump bekendmaken, melden verschillende media op basis van medewerkers van het Witte Huis.

Volgens een van de officials komt het besluit overeen met de 'historische realiteit' van Jeruzalem als centrum van het Joodse geloof en met de 'hedendaagse realiteit' als stad waar de Israelische regering zetelt. Trump houdt vandaag een speech, waarin hij zijn besluit officieel bekendmaakt.

Ook de hoofdstad van de Palestijnen

Erkenning van Jeruzalem als hoofdstad zal waarschijnlijk tot veel ophef leiden in de Arabische wereld. Verschillende leiders waarschuwden Trump dat de verhuizing het vredesproces in gevaar kan brengen en de stabiliteit en veiligheid in het gebied kan bedreigen.

Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad maar de Palestijnen zien de stad ook als hun hoofdstad. De Amerikaanse ambassade verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opdracht gekregen om de verhuizing te plannen. Het hele proces zal mogelijk drie tot vier jaar in beslag nemen. ​Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne dat hij de ambassade zou verhuizen.

