Trump en Poetin ontmoeten elkaar op 16 juli in Helsinki

De Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten elkaar op 16 juli in de Finse hoofdstad Helsinki. Ze zullen het onder meer hebben over de relatie tussen de twee landen en internationale zaken als de oorlog in Syrië en de situatie in Oekraïne.

Gisteren sprak Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton met Russische hoge ambtenaren om de ontmoeting in grote lijnen voor te bereiden.

Goed voor iedereen

"Ik zei het vanaf de eerste dag, het is een goede zaak om een goede relatie te hebben met Rusland, China en iedereen. Dat is goed voor de wereld en goed voor ons. Het is goed voor iedereen", zei Trump over de topontmoeting.

De presidenten hebben elkaar twee keer eerder kort één-op-één ontmoet tijdens internationale tops, maar plannen voor een echte, langere ontmoeting werden op de langere termijn geschoven vanwege het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de verkiezingscampagne van Trump.

