Trump en Macron praten over sancties tegen Iran

De Franse president Emmanuel Macron is vandaag begonnen met zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Op de agenda staat onder meer het nucleaire akkoord met Iran. Donald Trump wil hier de stekker uit trekken, terwijl Europa juist wil blijven profiteren van de handel met Iran.

Het Iran-akkoord, waarin Teheran zegt het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van sancties, werd in 2015 gesloten na jarenlange onderhandelingen. Trump heeft het eerder het 'slechtste akkoord ooit' genoemd en zou de stekker er over een paar maanden willen uittrekken.

Ook vandaag noemde hij het akkoord tegenover zijn Franse ambtgenoot 'krankzinnig', 'belachelijk' en herhaalde hij zijn waarschuwing aan Teheran voor de gevolgen van het besluit om het nucleaire programma te hervatten. "Dan zullen ze grotere problemen hebben dan ooit tevoren.''

Nederland profiteert van handel

De EU voelt hier niets voor en staat pal achter de nucleaire overeenkomst met Iran. Zo heeft de deal voor iets meer stabiliteit in het Midden-Oosten gezorgd en mogen bedrijven nu met het land handelen, en daar heeft ook een land als Nederland een belang bij.

Handel explodeert

Want door die sancties importeerde ons land tot 2016 nauwelijks iets uit Iran. Daarna explodeerde de handel: vergeleken met 2015 importeren we nu bijna zes keer zoveel en daar is een bedrag van 600 miljoen euro mee gemoeid.

De groei van onze export naar Iran, is ook flink. Sinds 2015 is de Nederlandse export meer dan verdubbeld. We verkopen vooral machines, vrachtauto's en chemische producten.