Trump en Kim ondertekenen akkoord: 'Denuclearisering zal heel snel starten'

Donald Trump en Kim Jong-un hebben de slotverklaring ondertekend van hun topconferentie in Singapore.

Het topoverleg tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider in Singapore verliep 'fantastisch' en 'beter dan iedereen voor mogelijk had gehouden', zei Trump.

Erg goede band

Hij zegt erg trots te zijn op het resultaat van het overleg. "We wilden beiden iets aan de situatie doen. We hebben een erg goede band gekregen samen en we zijn vastbesloten het grote gevaar van nucleaire wapens aan te pakken." Op de vraag of hij Kim Jong-un zou uitnodigen op het Witte Huis zei Trump dat 'absoluut' te zullen doen.

Trump zei verder dat het proces van denuclearisering snel zou beginnen en dat de relatie heel anders zal worden dan hoe het was. Kim Jong-un zei dat 'de wereld een enorme verandering zal aanschouwen'.

Trump noemde Kim 'een intelligente man die van zijn land houdt'. De twee leiders waren vol lof over elkaar en schudden elkaar geregeld de hand.

De historische top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een akkoord opgeleverd. Dat hebben beide regeringsleiders aangekondigd. Ze zullen de overeenkomst vandaag nog ondertekenen.

