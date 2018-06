Trump en Kim Jong-un 45 minuten met zijn tweeën aan tafel

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump spreken elkaar aan het begin van hun topconferentie in Singapore 45 minuten onder vier ogen. Alleen enkele tolken zijn daarbij.

De top begint om 03.00 uur onze tijd. Na hun gesprek zijn er afspraken met meer functionarissen, onder wie Trumps buitenlandminister Mike Pompeo en Kims rechterhand Kim Yong-chol.

Geen tijd verspillen

De top wordt afgerond met een werklunch. The Straits Times meldde eerder dat Kim om 14.00 uur (08.00 uur onze tijd) weg wil. Trump vertrekt vijf uur later. Hij spreekt om 16.00 uur (10.00 uur onze tijd) met de pers. Eerder werd gemeld dat Trump in de avond met de pers zou spreken, maar hij vertrekt nu eerder dan aanvankelijk gepland leek te zijn.

Trump zei eerder de top te zien als een vredesmissie. Hij wil een serieus gesprek voeren over de kernwapens van Noord-Korea. Trump: "En als dat niet zo is, dan ga ik mijn tijd niet verspillen."

Hier ontmoeten Trump en Kim Jong-un elkaar:

Het vijfsterren Capella is een oase van rust en luxe. Maar compleet onbereikbaar is het hotel ook weer niet.

