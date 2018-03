Trump eist miljoenen van pornoster Stormy Daniels

De advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump eisen minimaal 20 miljoen dollar schadevergoeding van pornoactrice Stormy Daniels. Ze zou de overeenkomst hebben verbroken waarin staat dat ze niets mag zeggen over haar vermeende affaire met Trump.

Daniels (echte naam: Stephanie Clifford) claimt dat ze iets met hem had na de geboorte van Trumps zoon Barron, elf jaar geleden. Het zwijgcontract dat ze daarna kreeg, zou volgens haar niet geldig zijn omdat het, zegt ze, nooit door Trump is ondertekend.

Interview gegeven

Trumps advocaat Michael Cohen liet eerder weten dat hij in 2016, het jaar waarin Trump tot president werd gekozen, uit eigen zak 130.000 dollar aan Daniels betaalde. Maar hij wil niet zeggen waar dat geld voor bedoeld was, en of Trump op de hoogte was van de transactie.

Daniels zou intussen een interview hebben gegeven aan het CBS-programma 60 Minutes. Het zou volgende week zondag worden uitgezonden.

