Trump blijft ontkennen: 'Ik wist niets van ontmoeting met Russen'

"Het klinkt alsof iemand verhalen probeert te verzinnen om van een ongerelateerd probleem af te komen'', schreef hij op Twitter. Hij reageert daarmee op de verklaring van zijn voormalig advocaat, Michael Cohen. Die beweert dat Trump wel degelijk op de hoogte was.

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice!