Trump: 'Aanval Syrië kan snel, of helemaal niet zo snel'

Daarmee reageerde hij op alle aandacht gisteren door de internationale pers voor zijn tweet richting Moskou. "Maak je klaar Rusland", schreef hij toen.

Bovendien zei de Amerikaanse president Trump eerder deze week dat hij 'snel' zou beslissen of er een aanval op Syrië zou komen. Die aanval zou een vergelding zijn op de vermoedelijk gifgasaanval in de Syrische stad Douma.

Maar wanneer dat offensief zal komen, laat hij nu in het midden. "Nooit gezegd wanneer een aanval op Syrië zou plaatsvinden. Kan heel snel of helemaal niet zo snel", meldde hij op Twitter.

Hij wees er ook op dat de Verenigde Staten, onder zijn leiding, in de regio geweldig werk heeft verricht in het terugdringen van de terreurgroep IS. "Waar is jullie: 'Dankjewel, Amerika'?"

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”