Trekt de regering in Iran zich iets aan van de protesten? Olaf Koens legt uit

Al vijf dagen zijn er demonstraties in Iran, die door de overheid hard worden neergeslagen. Er zijn al zeker 20 doden gevallen, onder wie een kind, en alleen in de hoofdstad Teheran zijn al 450 mensen opgepakt. Wat is er aan de hand? Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens legt het uit.

Waarom wordt er geprotesteerd?

"Mensen zijn boos", zegt Koens. "Aanvankelijk hadden de demonstranten puur economische redenen. Iran is een heel groot land dat rijk is aan grondstoffen, aan cultuur... Het zou dus een hele goede economie moeten hebben, maar dat heeft het niet. De werkloosheid is hoog, de jeugdwerkloosheid zelfs enorm, en dingen als vlees en eieren zijn veel duurder geworden. En dat terwijl de huidige president, Rohani, juist was herkozen omdat hij politiek en economisch zou hervormen."

ZIE OOK: Opnieuw doden bij protesten Iran, in totaal zeker 20 mensen omgekomen

Inmiddels gaan mensen ook om andere redenen de straat op. "Mensen vragen zich bijvoorbeeld af waarom het zo slecht gaat met de economie terwijl hun regering wel veel geld uitgeeft aan oorlogen in Syrië en Jemen. Maar ze protesteren ook tegen de corruptie en de enorme onderdrukking die al jaren gaande is in Iran. Ze zijn boos op de dictatuur. Maar het is niet zo dat iedere demonstrant dezelfde motieven heeft. Dat verschilt bijvoorbeeld ook per stad. Het is niet zo dat ze allemaal in een Amerikaanse democratie willen leven ofzo."

Dit is waarom er geprotesteerd wordt:

Olaf Koens legt uit wat er in Iran aan de hand is.

Hoe uitzonderlijk zijn deze protesten?

"Op deze schaal zijn ze heel uitzonderlijk", zegt Koens. "Er zijn wel vaker demonstraties in Iran en mensen maken ook wel op andere manieren hun frustraties hoorbaar of kenbaar, maar op deze schaal hebben we het al zo'n tien jaar niet gezien."

De Islamitische Republiek Iran: Iran heet officieel de Islamitische Republiek Iran

Het land heeft ruim 82 miljoen inwoners

10 miljoen van hen wonen in de hoofdstad Teheran

Hassan Rohani is de president, hij werd in mei 2017 herkozen omdat hij hervormingen zei te willen doorvoeren

In Iran is echter niet de president de hoogste leider, maar ayatollah Ali Khamenei. Hij is conservatief en tegen hervormingen

"Wat ook bijzonder is, is dat de conservatieven in religieuze steden met de protesten zijn begonnen. Toen waren de protesten niet zo zeer gericht tegen de regering, maar ging het puur om de economie. Later werden de protesten overgenomen door mensen die een hekel hebben aan de heersende ayatollahs."

Trekt de regering zich iets aan van de protesten?

"Zeker. Het is al de vijfde dag dat er grote protesten plaatsvinden. Veel mensen worden opgepakt en er is zelfs al een behoorlijk aantal demonstranten doodgeschoten. Dat is een duidelijk teken dat de overheid bang is, anders hadden ze de betogingen wel gewoon laten plaatsvinden. En wat ook bijzonder is, is dat de overheid nu toegeeft dat er problemen zijn. Daarmee proberen ze de angel uit het protest te halen, al is nog de vraag of dat lukt. Maar in dictaturen geeft de overheid maar weinig toe dat ze fouten maakt, en zeker in Iran."

Video: harde confrontaties tussen betogers en politie in Iran:

Iran is een groot land, wat zijn de gevolgen voor de stabiliteit in de regio?

"Vooralsnog zijn die er niet. Iran is echt een ander type land dan de omliggende landen en er wordt gedemonstreerd tegen iets wat echt een Iraans probleem is. Het werkt daar niet zo als in Europa: dat economische problemen van Duitsland over kunnen slaan naar Nederland. En de protesten zijn ook nog relatief kleinschalig, daar hebben andere landen geen last van."

"Maar Als Iran in elkaar stort of er economische veranderingen of nieuwe machthebbers komen dan kan dat natuurlijk wel gevolgen hebben. Want Iran heeft wel een grote invloed in de regio."

Wat doet Amerika?

"Trump roept wat dingen via Twitter. Maar de VS heeft weinig politieke invloed op Iran. Er is geen goede relatie en geen dialoog tussen de landen, dus het blijft een beetje bij dreigen."

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 december 2017

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 januari 2018

Hoe gaat het nu verder?

"Dat is niet te zeggen. Mensen die er zijn, verwachten dat het nog wel even doorgaat. Maar het kan alle kanten op gaan. Het is natuurlijk ook gevaarlijker om de straat op te gaan nu mensen zelfs worden doodgeschoten en opgepakt, dat kan een reden zijn dat de demonstraties afnemen. Maar tegelijkertijd verdwijnen de boosheid en woede niet zomaar."

Meer op rtlnieuws.nl:

Protesten in Iran tegen regime zijn de grootste sinds 2009