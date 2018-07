Toch handelsakkoord VS en VK mogelijk, Trump komt terug op kritiek

Het is weer koek en ei tussen de Britse premier Theresa May en VS-president Donald Trump. Trump kwam in een gezamenlijke persconferentie terug op de harde kritiek die hij in The Sun heeft geuit over de brexit-plannen van May.

In het interview met The Sun, dat donderdagavond uitkwam toen May en Trump samen aan de dinertafel zaten, zei Trump dat een eventueel handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten niet door zou gaan bij een zachte brexit.

'She wrecked it'

De VS zou dan feitelijk weer met de EU om tafel moeten, was de strekking. May zou zijn advies in de wind hebben geslagen: hij zou haar verteld hebben hoe ze de brexit het best kon aanpakken, maar dat 'ze dat verknald had'.

Ze zou in een tegenovergestelde richting zijn gegaan met haar plan. En passant meldde hij - desgevraagd - nog dat de zojuist afgetreden Boris Johnson een goede premier zou zijn.

'Werken aan ambitieus akkoord'

Nu blijkt dat de soep minder heet gegeten wordt dan ze werd opgediend. "Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie volgend jaar verlaat, dan gaan we werken aan een ambitieus handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk", zei Theresa May op de persconferentie.

“Ik heb tegen Theresa gezegd dat wat ze ook doen, dat wat ons betreft goed is. Het is heel ingewikkeld, brexit is niet makkelijk. Maar ik heb gezegd dat ze gewoon moeten zorgen dat we samen kunnen handelen”, ging Trump verder.

Fake news

Het interview zelf deed hij af als 'fake news', ook al zijn er opnames van Trump terwijl hij die dingen zegt. De Amerikaanse president meent dat zijn uitspraken uit context zijn getrokken. .

Trump is calling a taped interview that the Sun posted audio of “fake news” — Maggie Haberman (@maggieNYT) July 13, 2018

Volgens hem is er geen kritiek geuit op premier May die ‘geweldig werk’ doet. "We zijn grote handelspartners en er is een mogelijkheid om de handel te verdubbelen, misschien drie of vier keer zo groot te maken. Het wordt vast lastig, maar we willen het allebei en dus lukt het", zei Trump.

Brexit

May herhaalde tijdens de persconferentie een aantal keer dat het Verenigd Koninkijk op 29 maart volgend jaar de EU zal verlaten. "We hopen op een geweldige handelsrelatie met de Verenigde Staten en een goede handelsrelatie met de Europese Unie. Wat ons betreft is het geen of-of-verhaal."