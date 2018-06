Toch gezamenlijke slotverklaring G7-landen: 'Vrije en voordelige handel sleutel voor groei'

Tegen de verwachtingen in hebben alle landen die bij de G7 waren hun handtekening gezet onder een gezamenlijke slotverklaring. De vrees was dat de houding van vooral de VS te veel afweek van de andere landen om het met elkaar eens te zijn.

Maar gastheer Justin Trudeau, de premier van Canada, zei aan het eind dat alle lanedn de verklaring hebben getekend. Daarin schrijven ze dat ze zich ondanks de geschillen willen inzetten om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken.

Sleutel voor groei en werkgelegenheid

"Wij erkennen dat vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei en werkgelegenheid", staat in de verklaring. Ook zeggen de landen zich gezemenlijk in te zetten om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te moderniseren.

De Amerikaanse president Donald Trump werd de afgelopen tijd fel bekritiseerd door de leiders van de andere G7-landen vanwege de recente importheffingen op staal en aluminium en de terugtrekking van de VS uit het atoomakkoord met Iran. Dat deze slotverklaring er ligt, komt daarom voor velen als een verrassing.

Geen akkoord over klimaatverandering

Maar niet over ieder onderwerp konden de landen het eens worden. Dat ze klimaatverandering willen tegengaan door verdere samenwerking, werd niet gesteund door Trump.

Wel kwamen de landen overeen om de sancties tegen Rusland in stand te houden of desnoods uit te breiden. Ook dat is opmerkelijk, omdat Trump voor aanvang van de top zei dat Rusland weer zou moeten aansluiten bij de top van belangrijkste industrielanden. Rusland is daar niet meer welkom sinds het land in 2014 de Krim annexeerde.

