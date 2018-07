Tientallen doden en vermisten door historische regenval in Japan

Het dodental door extreme regenval in Japan is opgelopen naar 38. Ongeveer vijftig mensen worden nog vermist en zeker 1,6 miljoen mensen moesten worden geëvacueerd.

De rampenbestrijdingsdienst heeft nog eens 3,1 miljoen mensen geadviseerd om het gebied te verlaten.

Een persoon stierf toen hij door het water was meegevoerd in een afvoerpijp. Een oudere vrouw overleed toen ze omvergeworpen was door de wind.

Aardverschuivingen en stijgend rivierwater

De meteorologische dienst van Japan sprak van 'historische' regenval. Op een deel van het hoofdeiland Honshu was vrijdagochtend al twee keer zo veel regen gevallen als normaal in de hele maand juli.

Het water zorgt voor een enorme ravage:

In Motoyama, een stad op het eiland Shikoku, viel 583 millimeter regen in 24 uur. De weerdienst waarschuwde voor mogelijke aardverschuivingen, stijgend rivierwater en harde wind. Zondag wordt er nog meer regen verwacht.

Ongeveer 48.000 hulpverleners zijn ingezet om te helpen zoeken naar vermisten. Zeker vijfhonderd huizen zijn beschadigd door de zware regens en ongeveer veertig mensen zijn gewond geraakt.