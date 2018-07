Tevreden Trump: NAVO-landen zeggen veel meer geld toe

De NAVO-landen hebben toegezegd meer aan defensie te gaan besteden dan ze nu doen. Dat was een eis van president Donald Trump, die dreigde uit de NAVO te stappen als de norm van 2 procent van het bruto binnenlands product niet zou worden gehaald.

Het gaat om 33 miljard dollar extra. Trump maakte dat bekend in een persconferentie aan het eind van de tweedaagse NAVO-top in Brussel. "Ongelooflijk, dergelijke bedragen hebben we nooit eerder gezien", zegt Trump erover. "Het gaat veel sneller naar de 2 procent van hun inkomen. In een paar jaar."

Trump sprak van 'een geweldig resultaat'. "Ik geloof in de NAVO. Die is nu veel sterker dan twee dagen geleden."

Dreigement

Eerder gingen er geruchten dat de Amerikaanse president had gedreigd uit de NAVO te stappen. "Volgens bronnen in de zaal zou hij het niet letterlijk hebben gezegd, maar kon je zijn woorden wel zo interpreteren", zegt RTL Nieuws-verslaggever Fons Lambie vanuit Brussel. "In zijn afsluitende persconferentie herhaalde Trump het dreigement niet keihard." Inmiddels maakte de Franse president Macron bekend dat Trump nooit zou hebben gedreigd met het verlaten van de NAVO.

Trump eist dat alle NAVO-landen veel meer uitgeven aan defensie dan ze nu doen. De norm van 2 procent van het bruto binnenlands product, die de landen in 2024 hopen te halen, moet als het aan Trump ligt worden verdubbeld.

Norm

Veel landen halen die 2 procent nu nog niet. Via Twitter had Trump al laten weten dat hij vindt dat de norm van 2 procent nu al moet worden gehaald, en niet pas over een paar jaar.

De president zei vandaag ook dat vertrekken uit het bondgenootschap iets is wat hij 'kan doen, maar wat niet nodig is'. Het is nog nooit voorgekomen dat een land uit de NAVO stapt, zegt Fons Lambie. "Als Trump dit rigoureuze besluit had genomen, was dat ongekend en uniek geweest. Het zou de NAVO verzwakken, de VS is de belangrijkste bondgenoot."

