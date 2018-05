Teleurstelling in Brussel: Zuckerberg ontwijkt kritische vragen

Teleurstelling, dat is volgens politiek verslaggever Fons Lambie het gevoel dat overheerst na de hoorzitting van Mark Zuckerberg in het Europees parlement. Zuckerberg bood weliswaar zijn excuses aan voor het privacyschandaal, maar ging kritische vragen uit de weg.

Aan het eind van de ondervraging uitten de Europarlementariërs hun ongenoegen over de opzet van de hoorzitting. Zuckerberg koos zelf welke vragen hij beantwoordde en de parlementsleden mochten niet doorvragen. Toen Europarlementariër Kamall toch probeerde door te vragen over de privacyschending van internetgebruikers zonder Facebookaccount, negeerde Zuckerberg zijn vraag.

Kijk terug: hoorzitting Zuckerberg in Europees Parlement

Politiek verslaggever Fons Lambie was aanwezig in Brussel. "Wat een teleurstelling, dat gevoel overheerst na het gesprek met Facebookbaas Zuckerburg", zegt Lambie. "De Europarlementariërs waren veel teveel zelf aan het woord en Zuckerberg mocht in 25 minuten alle vragen beantwoorden. En dat deed hij nauwelijks. Hier is de Facebookgebruiker niks mee opgeschoten."

En weg is #Zuckerberg. Antwoord op vragen: nauwelijks. Europarlementariërs zelf: veel te veel vragen, slechte opzet. Gevoel hier: teleurstelling. pic.twitter.com/HhbZg5cEWw — Fons Lambie (@fonslambie) May 22, 2018

Twijfel over oprechtheid

De vragen van Europarlementariërs gingen niet alleen over privacy, maar ook over de monopoliepositie van Facebook, de vermeende partijdigheid van het platform en online pesten. Parlementslid Guy Verhofstadt trok zelfs de oprechtheid van Zuckerbergs excuses in twijfel.

"U heeft de afgelopen tien jaar al vijftien of zestien keer excuses aangeboden. Bent u eigenlijk wel in staat op de problemen op te lossen?", vroeg Verhofstadt.

De vragen waren inhoudelijk sterker dan de eerdere hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. Daar werd veel verwacht van de verhoren, maar de inhoudelijke kennis van de senatoren viel nogal tegen.

Excuses en onderzoek

De Europarlementariërs vroegen Zuckerberg of het schandaal rondom het Britse bedrijf Cambridge Analytica 'slechts het topje van de ijsberg' was. De data van naar schatting 87 miljoen Facebookgebruikers, onder wie 2,7 miljoen EU-ingezetenen, werden verzameld door Cambridge Analytica. De data zijn gebruikt bij de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

Zuckerberg bood opnieuw zijn excuses aan voor dit schandaal. Zuckerberg: "Facebook heeft onvoldoende verantwoordelijkheid genomen."

Hij kan niet uitsluiten dat er meer apps zijn dit gegevens misbruiken. "We onderzoeken duizenden apps, dit kan nog maanden duren. Dit is onderdeel van ons nieuwe beleid, we gaan voortaan niet meer reactief maar proactief om met problemen."

Bekende antwoorden

Op vragen over pesten, terrorisme en zelfmoordvideo’s op het platform geeft Zuckerberg hetzelfde antwoord als in eerdere verhoren: Facebook ontwikkelt tools en neemt mensen aan om dit soort uitingen van het platform te weren.

Verder waren er veel vragen over de AVG, de nieuwe privacywetgeving die vanaf deze week geldt in Europa. ''Over drie dagen voldoen we volledig aan de nieuwe wet", verklaarde Zuckerberg.

'Zes vragen, niet één antwoord'

Veel vragen bleven onbeantwoord. Parlementslid Jan Philipp Albrecht vroeg bijvoorbeeld naar de plannen van Facebook om de data van Whatsapp en Facebook te combineren. "Ik stelde zes vragen en niet één antwoord gekregen", klaagde hij.

In een persverklaring reageert D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld: "Zuckerberg heeft het vanavond geen moment moeilijk gehad. Een echt debat kwam niet van de grond. Dat lag vooral aan het door EP-voorzitter Antonio Tajani gekozen format. Veel vragen bleven onbeantwoord. D66 ziet Zuckerbergs aanvullende antwoorden dan ook graag tegemoet."

Rest van de vragen later beantwoord

Tajani reageerde achteraf op die kritiek. Hij wees erop dat Zuckerberg niet hoefde te verschijnen: "Hij is geen Europees burger." Ook zei Tajani dat de gekozen vraag en antwoordstijl, standaard in het Europarlement, weliswaar door hem werd voorgesteld maar werd geaccepteerd door de Europarlementariërs.

Bovendien werd de gezette tijd ruim overschreden terwijl de ondervragers wisten dat Zuckerberg nog een afspraak had met de Franse president Macron en heeft Zuckerberg beloofd de rest van de vragen later deze week alsnog te laten beantwoorden door zijn team, aldus Tajani.