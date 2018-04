Syrië meldt neerhalen raketten, VS ontkent

Syrië zegt vannacht een aantal raketten te hebben neergeschoten. Doelwit van de aanval zou de vliegbasis Shayrat zijn geweest in de buurt van de stad Homs.

De Syrische televisie toonde beelden van het neerhalen van een raket. Wie de raketten heeft afgevuurd, is nog onbekend. De VS ontkent achter de aanval te zitten. "Er zijn op dit moment geen Amerikaanse militaire activiteiten in het gebied gaande", meldt het Pentagon.

Geen slachtoffers gemeld

Het Israëlische leger bevestigt noch ontkent betrokkenheid bij de aanval. "Wij geven geen commentaar op deze berichten."

Elders in Syrië meldt de pro-Iraanse beweging Hezbollah dat Syrië drie raketten onschadelijk heeft gemaakt die waren gericht op het militaire vliegveld van Dumair, ten noordoosten van de hoofdstad Damascus. Ook hier is het niet duidelijk wie er achter de lancering zit.

Van beide beschietingen zijn geen meldingen van slachtoffers bekend.

Afgelopen zaterdag vuurde de VS wel raketten af op Syrië:

De Amerikanen zijn er volgens correspondent Erik Mouthaan van overtuigd dat de aanval op de chemische installaties in Syrië gerechtvaardigd is. Maar wat nu?