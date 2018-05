Stemmen tijdens crisis: dit moet je weten over de verkiezingen in Venezuela

Eten en medicijnen zijn bijna niet meer te krijgen en het is er al maanden onrustig door demonstraties. Maar morgen mogen de Venozolanen naar de stembus. Kunnen die het tij keren? Zuid-Amerikacorrespondent Sandra Korstjens legt uit wat er op het spel staat bij de verkiezingen in Venezuela.

Wat staat er op het spel in Venezuela?

"Venezuela zit in een heel diepe crisis. Er is een tekort aan voedsel, medicijnen en nog veel meer basisproducten. Wat er nog wel is, is door hyperinflatie voor de meeste mensen onbetaalbaar. Ambtenaren verdienen omgerekend nog maar zo'n twee tot drie dollar per maand. Honderdduizenden Venezolanen zijn al naar het buitenland gevlucht. De achterblijvers hopen dat er door verkiezingen zondag iets gaat veranderen. Maar die kans lijkt klein."

Hoe eerlijk zijn de verkiezingen?

"Dat president Maduro opnieuw gaat winnen, daar gaat vrijwel iedereen in Venezuela vanuit. Fraude met stemmen heeft hij daar waarschijnlijk niet eens voor nodig. Veel Venezolanen zijn tegenwoordig afhankelijk van voedselpakketten. Ze zijn bang dat de overheid kan zien wat ze stemmen, en dat ze straks misschien helemaal geen eten meer krijgen. Bovendien heeft Maduro heeft een 'hele mooie beloning' beloofd aan mensen die gaan stemmen."

"Verder worden de verkiezingen door een groot deel van de oppositie geboycot. Volgens hen zijn deze verkiezingen niet meer dan een toneelstukje, bedoeld om het regime van Maduro nog steviger in het zadel te helpen. Zolang honderden oppositieleden vastzitten als politieke gevangenen, zijn zij sowieso niet van plan naar de stembus te gaan."

Maar zijn er dan nog andere opties voor oppositie?

"Eigenlijk niet. Demonstreren op straat is levensgevaarlijk, van een staatsgreep door het leger lijkt voorlopig geen sprake en een buitenlandse invasie is nog onwaarschijnlijker. Sommige andere oppositieleden zien deze verkiezingen dan ook als hun enige kans om het regime te veranderen."

Hoe kan het dat dit land is afgegleden?

"Door grote olievoorraden was Venezuela ooit een van de rijkste landen in de regio. Maar door jaren van economisch wanbeleid is Venezuela in een diepe depressie terechtgekomen. Zo kregen veel producten bijvoorbeeld een maximumprijs, zodat iedereen in het land ze kon kopen. "

"Dat klinkt misschien mooi op papier, maar in de praktijk betekende dat dat het voor veel nationale bedrijven niet meer winstgevend en dus niet meer de moeite waard was om te produceren. Zij sloten massaal hun deuren en dus ontstonden er steeds grotere tekorten. Want de producten uit het buitenland halen, dat werd steeds lastiger door dalende olieinkomsten. Toch bleef de regering cadeautjes uitdelen, de loyaliteit van hun aanhang werd gekocht. Terwijl het geld al lang op was. Ondertussen blijft Maduro het buitenland de schuld geven van de problemen. Volgens hem is er sprake van een economische oorlog tegen zijn land."

Wat is er over van het gedachtengoed van Chávez?

"Sinds Chávez in 2013 overleed, heeft Maduro geprobeerd zijn beleid op precies dezelfde manier voort te zetten. Alleen werden de economische en sociale problemen steeds groter. Bovendien heeft Maduro niet hetzelfde charisma als Hugo Chávez, die hele menigtes kon betoveren met zijn woorden. Maduro treedt dan ook steeds harder op om het land toch nog onder controle te houden."

Wat zijn de belangen voor Nederland met Venezuela als 'buurland' van het koninkrijk?

"Veel Nederlanders vergeten vaak dat Venezuela een buurland van ons is. Aruba en Curaçao liggen vlak voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land. De banden waren altijd goed. Maar nu is de crisis in Venezuela ook op de eilanden steeds meer te merken. Zo zijn er duizenden Venezolaanse vluchtelingen die op de eilanden in de illegaliteit leven. En de Venezolaanse olieraffinaderij op Curaçao, de grootste werkgever van het eiland, wordt mogelijk definitief stilgelegd. Dat zou waarschijnlijk voor een grote crisis op het eiland zorgen."

Hongersnood in Venezuela:

Meer op rtlnieuws.nl:

Nederlandse arts in Venezuela slaat alarm: 'Mensen sterven door tekorten'