Stembussen Italië geopend, teleurgestelde Italianen kiezen nieuw parlement

Ruim 50 miljoen Italianen mogen vandaag naar de stembus. Italië kiest een nieuw parlement. De stembussen zijn om 07.00 uur vanmorgen geopend.

Italië heeft deze eeuw ongeveer net zoveel regeringen en verkiezingen gehad als Nederland, maar economisch is het verschil groot. Het is een van de weinige westerse economieën die er maar niet in slagen de crisis te boven te komen en die lijdt onder een enorme schuldenlast. Veel Italianen zijn daarom teleurgesteld.

Stabiele regering?

Partijleiders hebben beloofd met geld te gaan smijten en halen uit naar de EU, de euro en illegale immigratie. Maar de vraag is of er uit de bonte verzameling partijen en gelegenheidscoalities na de stembusgang een stabiele regering komt die de onderliggende problemen aanpakt.

De naar verwachting grootste partij wordt een onderling diep verdeelde protestpartij, de Vijfsterrenbeweging (M5S) van Luigi Di Maio. Om een regering te kunnen vormen heeft de partij door het Italiaanse kiesstelsel ongeveer 40 procent van de stemmen nodig, maar dat zit er waarschijnlijk niet in.

Rechtse coalitie

Omdat de Vijfsterrenbeweging principieel weigert samen te werken met andere partijen, wordt de grootste fractie naar verwachting de gelegenheidscoalitie van onder anderen de bejaarde centrumrechtse ex-premier Silvio Berlusconi en de Noord-Italiaanse rechtse populist Matteo Salvini.

Centrumlinks wordt aangevoerd door Matteo Renzi van de partij van huidig premier Paolo Gentiloni, de Democratische Partij (PD). Die lijdt naar verwachting onder de pas opgerichte coalitie van radiaal links, Liberi e Uguali (Vrij en gelijk) van Pietro Grasso.

Berlusconi toch weer hoog in peilingen

Ondanks beschuldigingen van seks met minderjarigen en een veroordeling voor fraude, is de Berlusconi nog altijd mateloos populair.

De stembureaus sluiten om 23.00 uur. Drie uur laten volgen uitslagen.