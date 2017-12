Stakingen en protesten door besluit Trump om Jeruzalem te erkennen

Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël leidt tot woede in het Midden-Oosten. In verschillende landen zijn mensen vannacht de straat op gegaan om te protesteren tegen die erkenning.

Palestijnse religieuze en seculiere groeperingen hebben inwoners opgeroepen om vandaag het werk neer te leggen en opnieuw te gaan protesteren. Het Palestijnse ministerie voor onderwijs heeft donderdag tot vrije dag bestempeld.

Leraren en studenten wordt opgedragen deel te nemen aan de protesten in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en in delen van Jeruzalem.

Veiligheidsraad bijeen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt waarschijnlijk morgen samen om te praten over het besluit van de Amerikaanse president. Volgens diplomaten hebben acht van de vijftien leden gevraagd om een bijeenkomst.

De Amerikaanse president maakte zijn beslissing gisteren in een toespraak bekend waarna vooral in de Arabische wereld een storm van kritiek losbarstte.

Video: Bekijk de felle protesten:

Israël beschouwt Jeruzalem van oudsher als zijn hoofdstad terwijl de Palestijnen Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad zien. Trump kondigde verder aan de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Reisadvies aangepast

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast voor Israël en de Palestijnse Gebieden. Dat gebeurde vrijwel direct nadat de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem erkend had als hoofdstad van Israël.

Vermijd demonstraties en plaatsen waar veel mensen komen, waarschuwt het ministerie. "Wees alert en volg de lokale media."

'Een doodvonnis'

Het besluit van de VS wordt door leiders van over de hele wereld fel veroordeeld. De Palestijnse president Abbas verwerpt de erkenning. "Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van de Palestijnse staat."

Abbas krijgt steun van de Egyptische president Sissi, die in een telefoongesprek met Abbas 'mogelijke repercussies tegen de VS' heeft besproken. Volgens Abbas is de Amerikaanse rol in het vredesproces in het Midden-Oosten in elk geval uitgesloten.

Maar ook Turkije, Iran, Jordanië, Marokko, Libanon en Qatar hebben de Amerikaanse actie veroordeeld. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Qatar komt het besluit neer op niets minder dan 'een doodvonnis' voor iedereen die vrede wil.

Wilders blij met besluit

De Nederlandse regering vindt de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël 'onverstandig en contraproductief’, maar PVV-leider Geert Wilders vindt het Amerikaanse besluit juist 'fantastisch nieuws'. De Nederlandse regering vindt hij 'laf', omdat die het voorbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump niet zal volgen.

Ook christelijke partijen zijn positief. Zo vindt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind de erkenning een 'goede zaak'. Ook de SGP is opgetogen. "Van harte steun voor Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël. Ook de Nederlandse ambassade hoort in Jeruzalem!", aldus SGP-leider Kees van der Staaij.

Video: waarom is Jeruzalem zo'n belangrijke plek in het Midden-Oosten?

