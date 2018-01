Spoedzitting VN over straatprotesten in Iran

De VN-Veiligheidsraad komt morgen bijeen om te spreken over de protesten in Iran. De spoedzitting komt er op aandringen van de Verenigde Staten dat wil dat de rest van de wereld zijn steun uitspreekt voor de protesten in het land.

Sinds ruim een week gaan in verschillende steden in Iran de mensen de straat op om te protesteren tegen het regime. Daarbij vielen voor zover bekend al zeker 20 doden en werden honderden mensen opgepakt.

ZIE OOK: Trekt de regering in Iran zich iets aan van de protesten? Olaf Koens legt uit

Het zijn de grootste protesten in het land sinds 2009. Toen, in de 'Arabische Lente', gingen overal in de Arabische wereld miljoenen mensen de straat op. In verschillende landen vielen de regimes, maar in Iran werd het protest na enkele dagen bloedig de kop ingedrukt.

De protesten waren in het begin niet gericht tegen de regering, maar tegen de economische problemen in het land. Zo is de werkloosheid in het land torenhoog. Toen recent de prijzen van eerste levensbehoeften werden verhoogd, was dat voor veel mensen de druppel.

Dit is waarom mensen in Iran de straat op gaan:

Waarom verspreiden de anti-regeringsprotesten zich sinds donderdag zo snel over het land? In deze video leggen we het uit.

Op verzoek van VS

De VS, dat zich onder president Trump een fel tegenstander van het Iraanse regime toont, schaarde zich al snel aan de zijde van de demonstranten en vroeg deze week een spoedzitting van de Veiligheidsraad aan. De VS wil zo andere landen dwingen kleur te bekennen.

Hoe die discussie zal verlopen is onbekend. In de Veiligheidsraad, waar dit jaar ook Nederland deel van uitmaakt, zitten meerdere landen die het Iraanse regime een warm hart toedragen. Rusland bijvoorbeeld heeft al aangegeven de onrusten een 'interne aangelegenheid te vinden'.