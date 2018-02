Spanning in Israël na neerhalen F16 door Syrisch leger

Israël heeft aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië. Daarbij is een F-16 gevechtsvliegtuig door de Syrische luchtafweer uit de lucht geschoten, meldt het Israëlische leger. Volgens correspondent Olaf Koens is het spannend wat de Israëlische reactie gaat zijn.

De piloten konden tijdig het vliegtuig verlaten en zijn veilig. Volgens lokale media crashte de F-16 in het noorden van Israël. Israël laat weten dat de aanvallen vergeldingsmaatregelen waren vanwege een drone die het Israëlische luchtruim was ingevlogen.

"Israël heeft zich sinds het begin van de oorlog in Syrië afzijdig opgesteld", zegt correspondent Olaf Koens. "Af en toe worden konvooien van Hezbollah in het land aangevallen, en er zijn de afgelopen jaren meerdere Iraanse posities bij Damascus en elders gebombardeerd. Israël wil voorkomen dat Hezbollah de beschikking krijgt over Iraanse raketsystemen, waarmee Israël kan worden aangevallen."

Israël maakt zich zorgen aan Syrische grens:

Argusogen

"Israël kijkt nu met argusogen naar de ontwikkelingen in buurland Syrië", legt Koens uit. "President Assad zit nog altijd stevig in het zadel, met hulp van vooral Rusland en aartsvijand Iran. Iraanse milities en de Libanese terreurbeweging Hezbollah hebben een sleutelrol gespeeld bij het verslaan van IS. Maar hebben daarmee nu vrij spel in Syrië."

"Officieel zijn Israël en Syrië in oorlog met elkaar, een deel van de Golan-hoogte is sinds 1967 door Israël bezet", vertelt de Midden-Oostencorrespondent. "Recentelijk zijn er kleine aanvallen vanuit Syrië op de Israëlische Golan geweest, meestal raketten die al dan niet opzettelijk zijn afgevuurd, of drones die over Israëlisch grondgebied vlogen. De Israëlische reactie is meestal relatief beperkt geweest. Het land wil aan de ene kant terugslaan, maar moet aan de andere kant oppassen niet in de Syrische oorlog betrokken te raken. "

Wachten op reactie

Volgens correspondent Olaf Koens is de grote vraag hoe groot de Israëlische reactie zal zijn. "Die kan beperkt blijven tot een paar bombardementen. Dat is al jaren het geval. Of die kan groter worden."