Slachtoffers bij schietincident in hoofdkantoor YouTube

De politie in het Amerikaanse San Bruno (Californië) is massaal uitgerukt naar het hoofdkantoor van YouTube. Daar is een schutter actief. Ziekenhuizen in San Francisco laten weten slachtoffers binnen te hebben gekregen, maar het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Tv-zenders tonen beelden van politiewagens die het gebouw aan Cherry Ave deels omsingelen (kaartje: zie onder). Ook zijn ambulances onderweg. De politie roept mensen op uit de buurt te blijven van het gebouw. De eerste meldingen kwamen binnen rond kwart voor één 's middags (plaatselijke tijd).

UPDATE: Vrouwelijke schutter hoofdkantoor YouTube omgekomen, motief mogelijk huiselijke ruzie

Handen in de lucht

Een medewerker van het bedrijf schreef op Twitter dat hij zich met collega's had gebarricadeerd in een ruimte. Later twitterde hij: "Veilig. Ben geëvacueerd en nu buiten.'' Iemand uit een naastgelegen gebouw meldde op Twitter dat medewerkers van YouTube naar buiten worden geleid en daarbij hun handen in de lucht houden.

Een ooggetuige zei tegen Fox News een salvo van zeker tien schoten te hebben opgevangen, en daarna nog vier of vijf schoten.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

​De ingang van het YouTube-hoofdkantoor, 901 Cherry Avenue in San Bruno. (Foto Street View)