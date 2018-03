Shape of Water wint Oscar voor beste film, Nederlanders niks

The Shape of Water is de grote winnaar geworden bij de Oscars. De fantasyfilm won in totaal vier prijzen, waaronder die voor Beste film.

De beeldjes werden dit jaar verspreid onder meerdere films. Ook Dunkirk (3), Darkest Hour (2), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2), Coco (2) en Blade Runner 2049 (2) vielen in de prijzen.

Guillermo del Toro werd uitgeroepen tot beste regisseur voor The Shape of Water. De fantasyfilm won daarnaast ook voor beste filmmuziek en beste productiedesign.

Acteurs

Gary Oldman werd beloond voor zijn vertolking van Winston Churchill. Zijn complete transformatie in de film Darkest Hour leverde hem de prijs voor Beste acteur op. Frances ​McDormand won Beste actrice voor haar werk in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Allison Janney won de prijs voor Beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de schaatsbiografie I, Tonya. Daarin speelt ze de moeder van kunstschaatster Tonya Harding. De Beste mannelijke bijrol was voor Sam Rockwell, die een racistische, homofobe agent speelde in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Prachtige speech in gebarentaal

Actrice Rachel Shenton kreeg een Oscar voor The Silent Child, een korte film over doofheid. Haar dankspeech deed ze in gebarentaal.

Script

Jordan Peel schreef geschiedenis als de eerste zwarte schrijver ooit die won in de categorie Beste originele script. Hij won de prijs voor zijn debuutfilm Get Out. De prijs voor het beste bewerkte script ging naar James Ivory voor de film Call me by your name. Ivory is met zijn 89 jaar nu de oudste Oscar-winnaar ooit.

Het oorlogsepos Dunkirk, dat deels in Nederland werd opgenomen, ging met drie prijzen in kleinere categorieën naar huis. De film werd beloond voor de montage, het geluid en de geluidseffecten.

Nederland

Disney-Pixars Coco won twee prijzen, voor het beste nummer en de beste animatiefilm. In die categorie won het onder andere van Loving Vincent, een film over Vincent van Gogh die mede mogelijk werd gemaakt door het Van Gogh Museum.

Ook andere Nederlandse kanshebbers visten achter het net. Cameraman Hoyte van Hoytema werd niet beloond voor zijn werk voor oorlogsfilm Dunkirk. Die prijs ging naar Roger Deakins voor Blade Runner 2049. Ook make-upartiest Arjen Tuiten ging niet met een beeldje naar huis. Zijn werk in Wonder werd verslagen door de transformatie van acteur Gary Oldman naar Winston Churchill.

