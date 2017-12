Senaat stemt voor, Trump heeft belastingwet binnen handbereik

De nieuwe belastingwet in de Verenigde Staten is bijna een feit. Na het Huis van Afgevaardigden stemde ook de Senaat voor. Voor president Trump is dat een belangrijke overwinning. Alleen moet het Huis er nóg een keer over stemmen.

De verwachting was dat het parlement de nieuwe belastingwet vannacht zou aannemen. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat deden dat ook, maar omdat de Senaat aanpassingen wil, moet het Huis opnieuw stemmen. Beide kamers van het parlement moeten dezelfde wet aannemen.

De verwachting is dat het Huis van Afgevaardigden later vandaag opnieuw stemt over de wet. De Republikeinse partij van Trump heeft in beide kamers van het parlement een meerderheid.

1,5 biljoen dollar

De nieuwe wet is de grootste aanpassing in het belastingsysteem in lange tijd. Het pakket aan belastingverlaging - ter waarde van 1,5 biljoen dollar - is vooral goed nieuws voor bedrijven en rijken. Voor middeninkomens en lage inkomens valt de belastingverlaging minder groot uit.

#TrumpUpdate: Is Trumps belastingplan goed voor de gewone man?

Op de korte termijn bevat het Republikeinse belastingplan een voordeel voor miljoenen Amerikanen. Maar hoe zit dat op de lange termijn? Correspondent Erik Mouthaan vertelt je hoe het zit.

President Trump heeft hard gevochten voor de nieuwe wet. Hij steek op Twitter zijn blijdschap niet onder stoelen of banken. Hij heeft het over een 'historische hervorming' van het belastingstelsel.